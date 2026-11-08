Сибига предложил главе МИД Италии помощь Украины в противодействии кибератакам

"Выражаю полную солидарность с моим итальянским коллегой Антонио Таяни в связи со злонамеренными актами киберпреступности и запугивания, направленными против него и его семьи", - написал глава украинского МИД.

Сибига подчеркнул, что Украина имеет значительный опыт противодействия таким кибератакам и готова поделиться им с партнерами.

Он также поддержал предложение Таяни обсудить киберугрозы на встрече глав МИД стран G7 в Париже, к которой присоединится украинский министр.

"Киберугрозы и злонамеренные атаки не знают границ и требуют решительной, скоординированной реакции… Вместе мы сильнее в защите Европы, укреплении устойчивости наших обществ и обеспечении безопасности критической инфраструктуры и конфиденциальных данных", - отметил Сибига.