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Сибига предложил главе МИД Италии помощь Украины в противодействии кибератакам

12:50 08.11.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил солидарность с итальянским коллегой Антонио Таяни, ставшим жертвой пророссийских хакеров, и предложил ему помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Сибиги в соцсети Х.

"Выражаю полную солидарность с моим итальянским коллегой Антонио Таяни в связи со злонамеренными актами киберпреступности и запугивания, направленными против него и его семьи", - написал глава украинского МИД.

Сибига подчеркнул, что Украина имеет значительный опыт противодействия таким кибератакам и готова поделиться им с партнерами.

Он также поддержал предложение Таяни обсудить киберугрозы на встрече глав МИД стран G7 в Париже, к которой присоединится украинский министр.

"Киберугрозы и злонамеренные атаки не знают границ и требуют решительной, скоординированной реакции… Вместе мы сильнее в защите Европы, укреплении устойчивости наших обществ и обеспечении безопасности критической инфраструктуры и конфиденциальных данных", - отметил Сибига.

Глава МИД Италии заявил о кибератаках и угрозах из-за поддержки Украины

Напомним, киберпреступники опубликовали персональные данные министра иностранных дел Италии Антонио Таяни в "даркнете" и пытаются запугать его семью.

По словам итальянского дипломата, причиной атак стала его четкая и принципиальная позиция в поддержку Украины и защиту свободы суверенного государства.

Таяни подчеркнул, что не подвергнется запугиванию со стороны злоумышленников и продолжит защищать страну.

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