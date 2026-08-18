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Сибига останется главой МИД: Зеленский перевнес его кандидатуру в Раду

16:11 18.08.2026 Вт
2 мин
Теперь кандидатуру Сибиги должны вынести на рассмотрение парламента
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Андрей Сибига останется министром иностранных дел Украины в правительстве Сергея Корецкого. Соответствующее представление Верховной Раде внес президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

Обновление Кабмина

Напомним, в июле президент Зеленский внезапно объявил о перезагрузке Кабмина. Такое решение он объяснил тем, что Украина меняет свою политическую стратегию, а потому нужны кадровые изменения.

Уже во вторник, 14 июля, парламент отправил в отставку премьер Юлию Свириденко. Ей, по данным источников, президент предлагал отправиться послом в США, но она не согласилась. Ее решили назначить и. о главы "Нафтогаза".

Уже 16 июля, нардепы назначили новым премьер-министром Сергея Корецкого - бывшего главу "Нафтогаза". В состав его Кабмина не попал Михаил Федоров. Протесты за его возвращение на должность министра обороны до сих пор продолжаются. Игорь Клименко, которому прочили должность главы Минобороны, из МВД перешел в СНБО.

Какой состав нового Кабмина:

  • Первый вице-премьер, Минэнерго - Денис Шмыгаль,
  • Вице-премьер по евроинтеграции - Всеволод Ченцов,
  • Вице-премьер, Минкульт - Татьяна Бережная,
  • Минобороны - Евгений Хмара,
  • МВД - Иван Выговский,
  • Министр финансов - Сергей Марченко,
  • Минздрав - Виктор Ляшко,
  • Минспорта - Матвей Бедный,
  • МИД - Андрей Сибига,
  • Минсоцполитики - Денис Улютин,
  • Минветеранов и ВПЛ - Виталий Ким,
  • МОН - Андрей Бутенко,
  • Министр экономики и экологии - Александр Кравченко,
  • Министр аграрной политики - Тарас Высоцкий,
  • Минрегион - Виталий Безгин,
  • Мининфраструктуры - Николай Калашник (Киевская ОВА),
  • Минюст - Денис Маслов,
  • Минцифры - Оксана Ферчук.

Почему Зеленский решил снять Федорова с должности министра обороны - читайте в материале РБК-Украина.

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