Сибига останется главой МИД: Зеленский перевнес его кандидатуру в Раду

Обновление Кабмина

Напомним, в июле президент Зеленский внезапно объявил о перезагрузке Кабмина. Такое решение он объяснил тем, что Украина меняет свою политическую стратегию, а потому нужны кадровые изменения.

Уже во вторник, 14 июля, парламент отправил в отставку премьер Юлию Свириденко. Ей, по данным источников, президент предлагал отправиться послом в США, но она не согласилась. Ее решили назначить и. о главы "Нафтогаза".

Уже 16 июля, нардепы назначили новым премьер-министром Сергея Корецкого - бывшего главу "Нафтогаза". В состав его Кабмина не попал Михаил Федоров. Протесты за его возвращение на должность министра обороны до сих пор продолжаются. Игорь Клименко, которому прочили должность главы Минобороны, из МВД перешел в СНБО.

Какой состав нового Кабмина: