Сибига приветствовал решение Швеции передать Украине судно "теневого флота" РФ

Верховный суд Швеции поддержал захват и передачу Украине судна "теневого флота" России Caffa.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт и. главы МИД Украины Андрея Сибиги в Х.
"Приветствую решение Верховного суда Швеции поддержать захват и передачу Украине судна "теневого флота" России Caffa", - написал Сибига.
По его словам, это решение создает важный прецедент, демонстрируя, что решительные действия правоохранителей и прокуроров в сочетании с независимой и беспристрастной судебной системой способны превратить принцип ответственности в конкретные результаты.
"Мы продолжаем работать над противодействием теневому флоту России и его способности зарабатывать деньги для своей войны", - добавил министр.
Напомним, в марте шведские правоохранители задержали сухогруз Caffa вблизи города Треллеборг в Балтийском море. Украинская сторона связывает судно с незаконным вывозом зерна из оккупированного Крыма и других захваченных Россией территорий. Ранее это судно было внесено в санкционный список Украины.
Также Офис президента Украины уже раскрывал механизм того, как Россия ворует украинское зерно и затем продает его за границей.