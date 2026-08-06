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Сибига приветствовал решение Швеции передать Украине судно "теневого флота" РФ

01:40 06.08.2026 Чт
1 мин
Министр назвал решение суда важным прецедентом для борьбы с санкциями
aimg Екатерина Коваль
Фото: исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Верховный суд Швеции поддержал захват и передачу Украине судна "теневого флота" России Caffa.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт и. главы МИД Украины Андрея Сибиги в Х.

"Приветствую решение Верховного суда Швеции поддержать захват и передачу Украине судна "теневого флота" России Caffa", - написал Сибига.

По его словам, это решение создает важный прецедент, демонстрируя, что решительные действия правоохранителей и прокуроров в сочетании с независимой и беспристрастной судебной системой способны превратить принцип ответственности в конкретные результаты.

"Мы продолжаем работать над противодействием теневому флоту России и его способности зарабатывать деньги для своей войны", - добавил министр.

Напомним, в марте шведские правоохранители задержали сухогруз Caffa вблизи города Треллеборг в Балтийском море. Украинская сторона связывает судно с незаконным вывозом зерна из оккупированного Крыма и других захваченных Россией территорий. Ранее это судно было внесено в санкционный список Украины.

Также Офис президента Украины уже раскрывал механизм того, как Россия ворует украинское зерно и затем продает его за границей.

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УкраинаШвециятеневой флотАндрей Сибига