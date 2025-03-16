Сибига представит позицию Украины на Совете ЕС по иностранным делам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига завтра примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам. Будут затронуты вопросы безопасности и стабильности региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Сегодня, 16 марта, Сибига поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Европейского Союза Каи Каллас за приглашение на завтрашний Совет ЕС по иностранным делам.

"Наш наивысший приоритет - единство, сила и решимость Европы. Сейчас не время для узких интересов, мелкого шантажа или "троянских коней". Это экзистенциальный момент для Европы", - подчеркнул он.

В то же время министр отметил, что в нынешний период исторических вызовов и угроз безопасности Европа должна работать вместе, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность.

"Это вопрос мира не только для Украины, но и для всей Европы и каждой европейской семьи", - подчеркнул он.