Сибига: никто не может заставить Украину сдаться, мы будем отстаивать право на существование

Трамп сделал жесткое заявление с угрозами Зеленскому

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что в Украине не проводят президентские выборы во время войны. Американский лидер назвал президента Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

"Подумайте только, скромный успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но которую он, без США и "Трампа", никогда не сможет уладить", - написал он в соцсети Truth Social.

Американский лидер утверждает, что США якобы потратили на помощь Украине на 200 млрд долларов больше, чем Европа. И деньги Европы "были защищены гарантиями", а США "ничего не получат обратно".

"Вдобавок ко всему, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему послали, "пропала". Он отказывается от выборов, занимает очень низкие позиции в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается, - это играть с Байденом (46-м президентом США Джо Байденом - ред.) "как на скрипке". Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны", - отметил президент США.

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