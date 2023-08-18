Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в ЮАР

Лидер Китая Си Цзиньпин посетит ЮАР, где примет участие во встрече лидеров стран БРИКС с 21 по 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Лидеры пяти стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — встретятся в Йоханнесбурге на следующей неделе, чтобы обсудить, как превратить разрозненные страны, на долю которых приходится четверть мировой экономики, в геополитическую силу, способную бросить вызов доминированию Запада в мировых делах.

Ожидается, что расширение БРИКС будет занимать важное место, так как около 40 стран в последнее время проявили интерес к присоединению к объединению стран.

Китай, стремящийся расширить свое геополитическое влияние в борьбе с Соединенными Штатами, заявил, что приветствует присоединение новых стран к "семье БРИКС". Россия также поддерживает расширение, в то время как Бразилия сопротивляется этому, опасаясь, что это может ослабить ее авторитет.

Саммит БРИКС и ордер МКС на арест Путина

Саммит стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) пройдет в Южной Африке с 22 по 24 августа. Президент ЮАР Сирил Рамафоса 14 июля заявил, что Владимир Путин лично посетит его.

В марте суд Гааги выдал ордер на арест главы Кремля из-за депортации украинских детей. Южно-Африканская Республика, являющаяся членом Римского устава, должна арестовать Путина в случае приезда. Однако ЮАР обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход и изменять законодательство. Но уже 19 июля стало известно, что Путин не поедет на саммит.