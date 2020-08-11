Сі Цзіньпін закликає китайців економити їжу

Глава Китаю Сі Цзіньпін звернувся до своїх співгромадян припинити марнотратство в їжі. Він просить китайців почати економити продовольство.

Про це інформує агентство "Сіньхуа".

"Необхідно зміцнити законодавство, посилити нагляд, вжити ефективних заходів, створити довгостроковий механізм і рішуче припиняти зайві витрати продовольства", - заявив глава Китаю.

Лідер КНР підкреслив, що марнотратне поводження громадян Китаю у цьому питанні "жахає і засмучує". Пандемія коронавірусу, за його словами, показала, що ризики у сфері продовольчої безпеки нікуди не зникають.

Він також зазначив, що держава повинна проводити послідовну пропагандистську роботу в цьому напрямку: прищеплювати суспільству звичку помірності в їжі, зробити так, щоб марнотратство було ганебним явищем, а економія на їжі - почесним.

Нагадаємо, в кінці червня стало відомо, що група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я попрямує до Китаю для пошуку джерела виникнення коронавірусу SARS-CoV-2.

Як писало РБК-Україна, світові ціни на продовольчі сировинні товари в квітні 2020 року продовжили зниження третій місяць поспіль через скорочення попиту, викликане наслідками пандемії COVID-19.