Сі Цзіньпін відмовив Байдену в особистій зустрічі, - FT

Голова КНР Сі Цзіньпін відмовив президенту США Джо Байдену в особистій зустрічі. Американська сторона була розчарована.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Financial Times .

П'ять співрозмовників видання, знайомих зі змістом телефонної бесіди двох лідерів, яка відбулася 9 вересня, повідомили, що на пропозицію про особисту зустріч китайський лідер відповів відмовою.

Сі Цзіньпін нібито запропонував президенту США пом'якшити риторику щодо Китаю.

У той же час, Байден спростував інформацію про відмову лідера Китаю.

"Це неправда", - відповів президент США на запитання журналістів, чи розчарований він відмовою Сі зустрічатися особисто, повідомляє Reuters.