Сі Цзіньпін міг попросити Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади, - Bloomberg

Агентство пише, що лідеру КНР нібито не потрібно, щоб Путін "затьмарив велику для Китаю подію", спровокувавши глобальну кризу безпеки з США і Європою. Для Сі Цзіньпіна це важливо, оскільки країна витратила мільярди доларів на проведення Олімпіади.

"Можливо, пан Сі попросив Путіна не вторгатися в Україну під час Ігор, за словами одного дипломата в Пекіні", - пише агентство.

Змагання в Пекіні почнуться 4 лютого, Паралімпіада закінчиться 13 лютого, тому вони повинні тривати з 28 січня по 20 лютого.

Два співрозмовники Bloomberg, знайомі з недавніми західними оцінками, стверджують, що РФ замість повномасштабних військових дій може почати "обмежене" вторгнення в середині лютого, яке буде супроводжуватися кібератаками і спробами дестабілізувати ситуацію в Україні.