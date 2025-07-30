"Си хочет встретиться со мной": Трамп заявил о визите главы КНР в США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Breitbart News .

"(Си - ред.) хочет, чтобы я поехал туда (в Китай - ред.), и он собирается приехать (в США - ред.)", - заявил Трамп.

Как утверждает Трамп, глава КНР настойчиво добивается личной встречи с ним в ближайшее время, и это может произойти уже в этом году либо в Китае, либо в Белом доме.

Трамп готов поехать в Китай

Напомним, днем ранее президент США Дональд Трамп подтвердил свой возможный визит в Китай, но обозначил условие.

"Фейковые новости сообщают, что я ищу "саммит" с президентом Китая Си. Это неправда, я ничего не ищу", - сказал глава Белого дома.

Он отметил, что может быть поедет в Китай, но это будет только по приглашению президента Си, которое было продлено.

"Иначе я не заинтересован! Спасибо за ваше внимание этому вопросу", - резюмировал он.

Также отметим, что ранее издание The Times писало, что Си хочет устроить трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.

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