Быстрые и мощные. Что известно о ракетах "Оникс" и почему их сложно сбить

Данные ракеты все чаще фигурируют в сводках Воздушных сил с 19 июля. Тогда в ходе комбинированной атаки вместе с "Калибрами" и дронами Shahed россияне запустили Х-22, Х-59 и ракеты "Оникс". Последние ранее применялись крайне редко.

Как отмечали в оперативном командовании "Юг", "Оникс" и Х-22 атаковали портовую и критическую инфраструктуру. На месте прилетов в Одессе было зафиксировано попадание в зерновой и масличный терминалы, а также повреждение резервуаров и оборудования для загрузки.

На фото ниже - последствия ударов по портам.

Сегодня россияне не ограничились ночной атакой и нанесли удар днем. По словам спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, в нем тоже были задействованы "Ониксы".

"Что касается "Ониксов", уже видим третью атаку. По предварительной информации, с 10:00 противник применил до 4 ракет П-800 "Оникс" по Одесской области, где-то южнее областного центра", - отметил он в эфире телемарафона.

Таким образом, только на этой неделе по югу Украины выпустили не менее 17 ракет этого типа. И до сих пор нет новостей о сбитых целях.

Что известно о ракетах "Оникс"

П-800 "Оникс" (экспортное наименование "Яхонт") - это сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса. Советская разработка 1970-х годов. Предназначена для ударов по надводными военно-морским группировкам, кораблям и наземной инфраструктуре в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

Универсальность заключается в том, что ракеты "Оникс" могут запускаться с подводных лодок, кораблей, самолетов и так далее. Для ударов по Украине используются береговые комплексы "Бастион".

По заявлениям производителя, эта ракета практически неуязвима для сил ПВО. А радиолокационная головка самонаведения позволяет уничтожать цели как над водой, так и над сушей.

Основные характеристики:

длина - 8 м (авиационный вариант - до 6,2 м)

масса - 3000 кг (стартовая, до 4000 кг с транспортно-пусковым стаканом)

максимальная скорость - 2,6 Маха или 3182 км/ч на высоте 14000 м

скорость возле поверхности - 2 Маха или 2448 км/ч

высота полета - до 14000 м (маршевый участок) и 10-15 м (конечный участок)

дальность - до 600 км

масса боевой части - до 300 кг

Экспортные варианты стоят на вооружении Сирии, Вьетнама, Индии и Индонезии.

Также существует модернизированная версия "Оникс-М". У нее повышенная точность поражения целей, а дальность стрельбы достигает 800 км.

Юг под ударами "Ониксов"

Российская Федерация применяет ракеты "Оникс" для ударов по Украине с весны 2022 года. Тогда в апреле с территории оккупированного Крыма был обстрелян аэропорт в Одессе, а в мае - аэродром в городе Арзыц.

В июне 2022-го одна такая ракета была направлена на Очаков, а в июле сразу 10 "Ониксов" ударили по Николаеву и попали в объекты портовой инфраструктуры и промышленной зоны. До весны 2023 года россияне применили около 40 ракет по целям в Одесской области. Считается, что из-за невысокой точности стрельбы они не нанесли максимального ущерба.

Новая волна атак датируется уже нынешним июлем.

Что касается запасов "Ониксов" в России, то по словам Юрия Игната, нет точной информации, продолжает ли она производить их, но наверняка советская разработка проходит модернизации и усовершенствуется.

Почему украинской ПВО сложно сбивать "Ониксы"

В июне прошлого года Оперативное командование "Юг" отчитывалось о ликвидации двух ракет "Оникс", однако по состоянию на сегодня сообщение об этом недоступно. Похожая история была и с противокорабельными ракетами Х-22. Когда выяснилось, что информация о случаях успешного поражения была ошибочной.

Главная проблема - украинской ПВО сложно обнаружить их из-за высокой скорости и малой высоты полета.

"На марше она (ракета "Оникс", - ред.) может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель может лететь фактически 10-15 метров над водой, чтобы уничтожить корабль", - рассказывал Юрий Игнат об особенностях ракеты.

По его словам, сбивать их трудно, поэтому фактически остается лишь влиять на траекторию полета средствами радиоэлектронной борьбы. Причем отклонение от курса не гарантирует, что "Оникс" в итоге упадет где-то в чистом поле.

Игнат также подчеркивает, что имеющимися средствами ПВО в Украине сбивать "Ониксы" вряд ли можно. Да и эффективнее не в воздухе с ними бороться, а уничтожать носители.

Возможно, помочь с прикрытием объектов от "Ониксов" могли бы дополнительные зенитно-ракетные комплексы SAMP-T и Patriot. По крайней мере на это рассчитывает президент Владимир Зеленский.

"Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, то они бы защитили инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру", - отметил он на днях.