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Швейцарцям даватимуть по 50 доларів за кожну приведену людину на вакцинацію

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Швейцарія, П'ятниця 01 жовтня 2021 16:03
Швейцарцям даватимуть по 50 доларів за кожну приведену людину на вакцинацію Фото: швейцарцям даватимуть по 50 доларів за кожну приведену людину на вакцинацію (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Швейцарії запропонував громадянам винагороду за кожну приведену людину на вакцинацію від коронавірусу. Так, швейцарці отримуватимуть подарунковий сертифікат на суму 50 швейцарських франків (53,68 долара).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією місцевої влади, таким сертифікатом люди зможуть скористатися, наприклад, в кінотеатрах або ресторанах.

"Кожен може допомогти переконати друга, сусіда, колегу по роботі або члена сім'ї в перевагах вакцинації. За що населення повинно бути винагороджено", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що наразі Швейцарія має один з найнижчих показників COVID-вакцинації в Західній Європі, при цьому тільки 58% з 8,7 млн населення країни повністю вакциновані.

На цей час країна отримала 11,9 млн доз вакцини, а використала 10,4 млн.

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Швейцария Вакцина від коронавірусу
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