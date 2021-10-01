Швейцарцам будут давать по 50 долларов за каждого приведенного человека на вакцинацию
Правительство Швейцарии предложило гражданам вознаграждение за каждого приведенного человека на вакцинацию от коронавируса. Так, швейцарцы будут получать подарочный сертификат на сумму 50 швейцарских франков (53,68 доллара).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации местных властей, таким сертификатом люди смогут воспользоваться, например, в кинотеатрах или ресторанах.
"Каждый может помочь убедить друга, соседа, коллегу по работе или члена семьи в преимуществах вакцинации. За что население должно быть вознаграждено", - говорится в сообщении.
Отмечено, что сейчас Швейцария имеет один из самых низких показателей COVID-вакцинации в Западной Европе, при этом только 58% из 8,7 млн населения страны полностью вакцинированы.
На это время страна получила 11,9 млн доз вакцины, а использовала 10,4 млн.