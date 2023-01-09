Швейцарский центробанк получил рекордный убыток в 140 млрд долларов: в чем причина

Укрепление швейцарского франка также оказало негативное влияние.

Предварительная цифра, которая показала откат от прибыли в 26 млрд франков в 2021 году, была намного больше, чем предыдущий рекордный убыток в 23 млрд франков, зафиксированный в 2015 году.

Банк потерял 131 млрд франков по своим позициям в иностранной валюте - более 800 млрд франков в виде акций и облигаций, которые он купил в ходе длительной кампании по борьбе с укреплением швейцарского франка.

Мировые фондовые рынки ослабли, а цены на облигации упали в прошлом году, поскольку центральные банки по всему миру, включая центробанк Швейцарии, повысили процентные ставки для борьбы с инфляцией.

Сильный швейцарский франк - в июле он вырос выше паритета по отношению к евро - привел к потерям, связанным с обменным курсом.

Единственным положительным моментом были золотые запасы банка, которые составляли 1040 тонн на конец 2021 года и выросли на 400 млн франков в течение 2022 года.

Убыток 2022 года означает, что центральный банк не будет производить свои обычные выплаты центральному и региональному правительству Швейцарии. В прошлом году банк выплатил 6 миллиардов франков.

Тем не менее, потери вряд ли окажут влияние на политику центробанка Швейцарии. По словам аналитиков, он трижды повышал процентные ставки в 2022 году, поскольку председатель Томас Джордан предпринял меры для сдерживания высокой инфляции в Швейцарии.

"Колоссальные убытки центробанка Швейцарии никак не изменят его денежно-кредитную политику. Высокая репутация SNB помогает ему ничего не менять", - сказал Карстен Юниус, экономист J.Safra Sarasin.