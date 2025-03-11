Швейцарский экспорт оружия падает из-за запрета на экспорт в Украину

Швейцарская оружейная промышленность призвала к смягчению ограничений на перепродажу своих товаров. Маттиас Цоллер, отвечающий за сектор вооружений в промышленной ассоциации Swissmem, заявил, что законы о нейтралитете удерживают Швейцарию от заключения ценных контрактов.

Германия, крупнейший покупатель швейцарского оружия, исключила швейцарские компании из некоторых сделок по закупкам, в то время как Дания и Нидерланды приостановили заказы, сообщил Цоллер перед тем, как правительство опубликовало данные по экспорту за 2024 год

По данным Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), экспорт швейцарских военных материалов сократился на 5% до 665 млн швейцарских франков (754,74 млн долларов США) с 696,8 млн франков в 2023 году.

По данным SECO, спад, последовавший за падением на 27% в 2023 году, может быть отчасти связан с беспокойством европейцев по поводу запрета Швейцарии на передачу ранее закупленного оружия в зоны боевых действий, включая Украину.

"В Европе наблюдается резкий рост расходов на оборону, и Швейцария его упустит, - сказал Цоллер. - Это катастрофа для промышленности, но также и для обороноспособности страны".

В число членов Swissmem входят поставщики военного оборудования, такие как Rheinmetall и Safran Vectronix.

Согласно законам о нейтралитете и швейцарскому закону, оружие не может напрямую отправляться в страны, вовлеченные в вооруженный конфликт, а также блокируется реэкспорт ранее проданного оружия. Это предотвратило передачу зенитных боеприпасов, например, из Германии в Украину.

Правительство Швейцарии сейчас раздумывает над тем, стоит ли ослаблять ограничения "в чрезвычайных обстоятельствах", а также ограничить ограничение на реэкспорт пятью годами после поставки продукции.