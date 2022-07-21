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Швейцарська корпорація ABB виходить з російського ринку через війну в Україні

Фото: швейцарська корпорація ABB виходить з російського ринку через війну в Україні (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Машинобудівний гігант ABB (Швейцарія), що спеціалізується в галузі енергетичного машинобудування та електротехніки, покидає російський ринок через війну в Україні та вплив санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Коли почалася війна, ABB припинила приймати нові замовлення в Росії. Водночас вона (компанія, - ред.) виконує невелику кількість існуючих договірних зобов’язань з місцевими клієнтами, дотримуючись чинних санкцій", - йдеться у повідомленні компанії.

У АBB близько 750 співробітників в Росії та два виробничі майданчики, розташовані в Московській області і Липецьку, а також кілька сервісних центрів.

Нагадаємо, на початку квітня найбільші українські енергетичні компанії ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проект Stop Bloody Energy із закликом до західних компаній припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Сайт містить інформацію про газові, вугільні (торгові), нафтосервісні та машинобудівні компанії, що співпрацюють з Росією. ABB була компанією з цього списку.

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