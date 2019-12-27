Швейцарська Adelon AG поки не планує брати участь у приватизації шахт в Україні

Великий швейцарський трейдер, який займається поставками вугілля походженням з Кузбаського вугільного басейну в Росії – компанія Adelon AG (Аделон АГ) на сьогоднішній день і в середньостроковій перспективі не розглядає можливості участі в приватизації вугільних активів, зокрема, державних шахт, в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

У компанії зазначили, що не розглядають Україну як перспективний ринок з точки зору постачання продукції споживачам, ні з точки зору придбання будь-яких активів.

"Справді, компанія Adelon AG в найближчі роки збирається зайнятися розширенням ринків збуту товару за рахунок більшої експансії в країни Азії (зокрема, Китай, Південна Корея, Японія, Індія, які мають одні з найбільших економік світу і ринків споживання вугільної продукції), а також Центральної та Західної Європи (поставка товару через порти Балтійського моря). Зокрема, пріоритетом для нас є зміцнення своїх позицій в якості одного з найбільших міжнародних трейдерів вугільної продукції на території Азії і Європи, трансформація компанії з трейдингової компанії у вертикально-інтегровану групу компаній", - йдеться в повідомленні.

У Adelon AG додають, що серед ключових завдань на найближчі роки - наявність власних родовищ з видобутку вугілля, наявність підприємств із подальшого збагачення видобутого вугілля, наявність власної логістики (парк власних вантажних залізничних вагонів, складів/майданчиків для зберігання, причалів і портових споруд, вантажно-розгрузних комплексів/техніки та інші супутні елементи), розвиток представництв компанії в країнах, які є основними ринками збуту товару.

"Однак виконання цих завдань не передбачає на сьогоднішній день придбання будь-яких активів в Україні. Принаймні, до стабілізації політичної і міжнародної обстановки, а також до встановлення в цій країні прийнятних для трейдингу і виробничої діяльності фіскальних умов", - додали в компанії.

Adelon AG (Аделон АГ) – швейцарська трейдингова компанія, яка займається міжнародним продажем вугілля походженням з Кузбаського вугільного басейну (Новосибірська, Кемеровська, Іркутська області, Російська Федерація). Компанія торгує вугіллям марок Г (газовий); П (пісне); Д (довгополуменеве); А (антрацит); коксівним вугіллям; СС (спікливе); PCI (суміші пиловугільного вдування).