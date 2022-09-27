Швейцарская компания выплатит США штраф за нарушения санкций против России

Швейцарская финансовая компания Indosuez, согласно достигнутым с Минфином США договоренностям, выплатит штраф в размере более 720 тысяч долларов за нарушение американских санкций, в том числе касающихся РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США .

Как следует из документа, Indosuez, которая "опосредовано является дочерней структурой" французской финансовой группы Credit Agricole, "согласилась выплатить 720 258 долларов".

Это позволит ей избежать "потенциальной ответственности за очевидные нарушения санкционных режимов, касающихся России, Кубы, Ирана, Судана и Сирии".

В американском финансовом ведомстве полагают, что Indosuez, в частности, проводила операции с долларами в интересах 17 клиентов, "находившихся в юрисдикциях, в отношении которых действуют санкции".

Кто-то из этих клиентов находился в оккупированном Крыму. Подробности относительно этого не приводятся.

Как следует из документа, указанные клиенты Indosuez осуществили с ее помощью коммерческие операции на сумму более 1 млн долларов с использованием американской финансовой системы.

Компания также позволила им приобретать американские ценные бумаги, полагают в министерстве.

Напомним, Европейская комиссия взяла под контроль расследование деятельности французской компании SAFRAN. Ее обвиняют в поставках в Россию военного оборудования и нарушении соответствующих европейских санкций.

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