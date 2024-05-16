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В Швейцарии неизвестный с ножом нападал на прохожих: есть раненые

Иллюстративное фото: в Швейцарии неизвестный с ножом нападал на прохожих (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Мужчина с ножом нападал на прохожих и ранил нескольких человек в швейцарском городе Цоффинген.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.

По предварительным данным, мужчина вышел с железнодорожной станции в Цофингене около 16:00 по местному времени. Он направился в направлении соседнего села Штривельбах и по дороге нападал на прохожих.

После того, как полиция прибыла на место происшествия, мужчина скрылся в здании. Копы оцепили здание и смогли задержать нападающего спустя более двух часов.

Как заявили в полиции, нападающий использовал "колюще-режущее оружие", вероятно, чем. Его действия привели к ранению нескольких человек, среди них один – в тяжелом состоянии.

Местным жителям советуют быть осторожнее на улице, так как неизвестно, действовал ли злоумышленник самостоятельно или в составе группировки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Венгрии неизвестный напал на 48-летнего гражданина Украины. Человек ножевые ранения, несовместимые с жизнью.

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