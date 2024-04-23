В Швейцарии назвали суму замороженных российских активов

Стоимость финансовых активов, замороженных в связи с санкциями против России, на 31 декабря 2023 года составила 5,8 млрд швейцарских франков (6,4 млрд долларов). Кроме того, заблокировано 17 объектов недвижимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный департамент, отвечающий за соблюдение санкций ( SECO ).

Последние данные показывают, что стоимость замороженных финансовых активов упала на 1,7 млрд швейцарских франков по сравнению с декабрем 2022 года. Снижение объясняется потерей стоимости некоторых заблокированных активов, в частности ценных бумаг, связанных с Россией, в результате международных санкций.

За последний год SECO заморозил еще 580 млн швейцарских франков финансовых активов после собственных расследований и подробных разъяснений банков. Он также заблокировал еще два объекта недвижимости в Швейцарии. Помимо замороженных сейчас 17 объектов недвижимости, были заблокированы и другие активы, такие как спортивные и роскошные автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями в Швейцарии.

Однако активы на сумму 140 млн швейцарских франков, которые ранее были заблокированы в качестве меры предосторожности, были разблокированы после того, как дальнейшее расследование показало, что юридические требования для их замораживания не были выполнены

Кроме того, в Швейцарии находятся активы центрального банка РФ на сумму около 7,24 млрд швейцарских франков. С 25 марта 2022 года резервы и активы ЦБ РФ иммобилизованы, то есть запрещены все операции, связанные с их управлением.

Санкции Швейцарии

В ответ на военную агрессию России против Украины 28 февраля 2022 года Швейцария приняла санкции ЕС против России, тем самым усилив их воздействие.

В марте генеральный прокурор Швейцарии начал первое уголовное расследование нарушений санкций в отношении России со стороны неназванной компании. Эти действия знаменуют собой переломный момент для обеспечения соблюдения санкций в Швейцарии.

До этого Швейцария отказалась участвовать вместе со странами G7 в международной целевой группе по отслеживанию активов российских олигархов.