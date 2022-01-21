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Швейцарія заявила про готовність прийняти у себе новий саміт США-Росія

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив про готовність прийняти новий саміт США-Росія. Він також підкреслив важливість міжнародної позиції Женеви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Швейцарії в ООН.

"Швейцарія завжди готова провести переговори двох країн і запропонувати корисні послуги", - сказав Кассіс представникам ЗМІ.

За його словами, такі зустрічі завжди сприяють підтримці миру та стабільності. Він також наголосив на важливості позиції Швейцарії на міжнародній арені.

Нагадаємо, 21 січня у Женеві пройшли переговори між Лавровим і Блінкеном. Зустріч тривала близько 1,5 години.

Відзначимо, в червні в Женеві відбулася зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Лідери обговорили відносини між країнами, Україну та низку інших питань.

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