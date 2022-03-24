Швейцарія заморозила російські активи на 6 млрд доларів

"Сьогодні я вперше можу дати вам інформацію про суму заморожених коштів. На сьогоднішній день SECO була повідомлена про кошти та активи на загальну суму близько 5,75 млрд швейцарських франків", - сказав Ервін Холлінгер, високопоставлений чиновник Державного агентства Секретаріату з економічних питань (SECO), що реалізує нагляд за санкціями.

Активи включають в себе ряд об'єктів нерухомості в кантонах, які служили туристичними курортами, сказав він на прес-конференції в Берні.

SECO досі відмовлялася оцінювати розмір активів, заморожених або потенційно підлягають санкціям. Однак нейтральна країна почала приймати санкції Європейського Союзу проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Як зазначив Холлінгер цифра в більш ніж 5 мільярдів франків відноситься поточному моменту. "Після надходження нових повідомлень і потенційних доповнень до санкційних списків ЄС, що також передбачає Швейцарія, цілком ймовірно, що це число ще більше зросте", - сказав він.

Тиск на Швейцарію - популярний напрямок для московської еліти і місце зберігання Російського багатства - посилився, щоб швидше виявити і заморозити активи сотень росіян, які потрапили під санкції.

За оцінками швейцарської банківської асоціації, в її банках знаходиться до 213 млрд доларів російського капіталу.

Холлінгер застеріг від співвіднесення загального Російського багатства в країні з сумою, на яку поширюються санкції. "Не кожна фізична або юридична особа, яка перебуває під санкціями, має активи в Швейцарії. І, з іншого боку, не кожен росіянин, який володіє активами в Швейцарії, одночасно знаходиться в санкційних списках", - сказав він.