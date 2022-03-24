Швейцарія заморозила російські активи на 6 млрд доларів

Швейцарський уряд заморозив російські активи на суму близько 5,75 млрд швейцарських франків (6,17 млрд доларів). На ці активи поширюються санкції, і сума, ймовірно, зросте.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Сьогодні я вперше можу дати вам інформацію про суму заморожених коштів. На сьогоднішній день SECO була повідомлена про кошти та активи на загальну суму близько 5,75 млрд швейцарських франків", - сказав Ервін Холлінгер, високопоставлений чиновник Державного агентства Секретаріату з економічних питань (SECO), що реалізує нагляд за санкціями.
Активи включають в себе ряд об'єктів нерухомості в кантонах, які служили туристичними курортами, сказав він на прес-конференції в Берні.
SECO досі відмовлялася оцінювати розмір активів, заморожених або потенційно підлягають санкціям. Однак нейтральна країна почала приймати санкції Європейського Союзу проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.
Як зазначив Холлінгер цифра в більш ніж 5 мільярдів франків відноситься поточному моменту. "Після надходження нових повідомлень і потенційних доповнень до санкційних списків ЄС, що також передбачає Швейцарія, цілком ймовірно, що це число ще більше зросте", - сказав він.
Тиск на Швейцарію - популярний напрямок для московської еліти і місце зберігання Російського багатства - посилився, щоб швидше виявити і заморозити активи сотень росіян, які потрапили під санкції.
За оцінками швейцарської банківської асоціації, в її банках знаходиться до 213 млрд доларів російського капіталу.
Холлінгер застеріг від співвіднесення загального Російського багатства в країні з сумою, на яку поширюються санкції. "Не кожна фізична або юридична особа, яка перебуває під санкціями, має активи в Швейцарії. І, з іншого боку, не кожен росіянин, який володіє активами в Швейцарії, одночасно знаходиться в санкційних списках", - сказав він.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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