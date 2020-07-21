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Швейцарія виділить Україні допомоги на 108 млн франків

Київ, Вівторок 21 липня 2020 17:23
Швейцарія виділить Україні допомоги на 108 млн франків
Фото: президенти Швейцарії та України (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Україна отримає гуманітарну і технічну допомогу

Швейцарія виділить Україні гуманітарної та технічної допомоги на 108 мільйонів франків (3,18 млрд гривень). Також сторони підписали меморандум про двостороннє співробітництво.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спільної прес-конференції зі швейцарською колегою, передає РБК-Україна.

"Разом з мадам президентом ми домовилися розвивати ті напрямки співробітництва, які становлять взаємний інтерес для обох країн. Їх визначає підписаний сьогодні меморандум про партнерство у двосторонніх відносинах.

Важливо, що ним розпочато програму співробітництва Швейцарії з Україною на наступні три роки, а для реалізації програми швейцарською стороною виділено 108 млн швейцарських франків на гуманітарну і технічну допомогу", - повідомив глава держави.

Він також додав, що на сьогодні "Швейцарія є єдиною державою, яка надає гуманітарну допомогу українцям, які постраждали в результаті війни в Донбасі з обох сторін лінії розмежування".

Нагадаємо, Зеленський і президент Швейцарії відвідають прифронтову зону на Донбасі, де ознайомляться зі станом реалізації проектів швейцарської гуманітарної допомоги.

Як повідомляло РБК-Україна, вчора розпочався перший в історії візит президента Швейцарії в Україну.

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