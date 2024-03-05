Швейцария потеряла четверть экспорта оружия из-за отказа поставлять Украине

Экспорт оружия из Швейцарии упал более чем на четверть в прошлом году. Критики обвиняют в этом нейтральную позицию страны, которая заблокировала реэкспорт швейцарского оружия и боеприпасов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Экспорт военной техники упал на 27% до 697 млн швейцарских франков (788 млн долларов), сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

Несмотря на свой давний нейтралитет, Швейцария является крупным поставщиком оружия, занимая 14-е место в мире в 2022 году, согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

В 2023 году Швейцария экспортировала военную технику в 58 стран. Крупнейшим покупателем является Германия, за которой следует Дания, подписавшая крупные заказы на боеприпасы и колесную бронетехнику.

Причины спада

SECO не назвала причину спада экспорта в прошлом году, но промышленная ассоциация Swissmem заявила, что свою роль сыграл запрет Швейцарии на реэкспорт оружия.

Согласно закону о нейтралитете страны, Берн не может одобрить запросы на передачу Украине военной техники швейцарского производства, пока она вовлечена в международный вооруженный конфликт.

"Некоторые компании потеряли заказы из-за опасений по поводу швейцарского законодательства, в то время как другие рассматривают возможность меньше инвестировать здесь", - заявил агентству Reuters директор Swissmem Стефан Брупбахер.

В 2022 году Испании, Дании и Германии было отказано в разрешении на реэкспорт вооружений в Украину, что обострило отношения и вызвало обеспокоенность в швейцарской оружейной промышленности, в которую входят транснациональные корпорации Lockheed Martin, Rheinmetall, а также множество более мелких компаний.

В Swissmem уверены, что оружейная промышленность Швейцарии зависит от экспорта и не может полагаться на спрос со стороны швейцарских военных, чтобы выжить.

Брупбахер сказал, что "догматическая интерпретация" нейтралитета блокирует реэкспорт швейцарского оружия и боеприпасов, которые другие страны купили несколько лет назад, при этом многие страны не понимают позицию Швейцарии.

"Мы хотим, чтобы необходимость получения разрешения на реэкспорт для всех стран, которые придерживаются аналогичных международных конвенций по вооружению, как Швейцария, была отменена. Это не имеет ничего общего с юридическим определением нейтралитета", - сказал он.