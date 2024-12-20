Швейцария выделяет для Украины новый пакет зимней помощи на 48 миллионов евро

В релизе швейцарского правительства говорится, что из-за усиления российских атак "значительная часть украинского населения страдает от отключений электроэнергии и отопления".

С целью помощи украинской стороне справиться с вызовами этой зимой Берн выделяет данный пакет помощи.

"Целенаправленные атаки на критическую инфраструктуру Украины имели разрушительные последствия. Более половины производства энергии в стране была уничтожена, миллионы людей остались без надлежащего доступа к электроэнергии, отоплению и воде", - рассказали в швейцарском Федеральном совете.

Также отмечается, что в помощи населению Украины властям, местным партнерам и организациям ООН помогают швейцарское агентство развития и сотрудничества и Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

Кроме того, в Киеве дислоцируются специалисты Швейцарского подразделения гуманитарной помощи (SHA), которые поддерживают на территории всей страны украинские силы гражданской обороны и теплопоставщиков "в ремонте поврежденных генераторов, тепловых насосов и энергетических систем и введении их в эксплуатацию".

Швейцарская сторона напомнила, что в Одессе благодаря финансовой поддержке и опыту SHA удалось обеспечить работу жизненно важных объектов (больницы и школы) зимой. Кроме того, более 100 тысяч жителей имели функционирующую систему отопления.

"Параллельно с этой экстренной помощью SECO поддерживает энергетическую инфраструктуру и эффективность на муниципальном уровне", - говорится в релизе канцелярии швейцарского правительства.

Помощь Украине от Швейцарии

В Швейцарии рассказали, что за последние две зимы страна уже предоставила в рамках поддержки Украины 84,5 миллиона швейцарских франков (более 90 миллионов в евро). Берн обращает внимание, что зимний пакет помощи является "неотъемлемой частью" мероприятий международного сотрудничества Швейцарии в Украине.

Всего с февраля 2022 года, после широкомасштабного вторжения России, Швейцария предоставила более 477 миллионов швейцарских франков (около 512 миллионов евро) в поддержку людей, пострадавших из-за войны в Украине и соседних странах (беженцев).

1 ноября посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн рассказал, что Киев получил от Берна технику для спасателей. Речь идет о 30 машинах для расчистки завалов и 30 пожарных насосов. Новая партия оборудования была предоставлена общей стоимостью 5,6 млн швейцарских франков (около 6 млн евро).

Тут стоит отметить, что Швейцария придерживается политики нейтралитета, поэтому не поставляет Украине оружие. Также Берн запрещает третьим странам передавать воюющим сторонам свое вооружение.

Так, например, в конце ноября западные СМИ сообщили, что Швейцария запретила продажу боеприпасов польской компании. Дело в том, что снаряды швейцарского производства попали в Украину.