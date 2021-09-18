Швейцарія посилила вимоги для в'їзду в країну

"Той, хто не був вакцинований, або не перехворів, повинен надати негативний ПЛР-тест для в'їзду в країну. Після 4-7 днів перебування в країні потрібно робити повторний платний тест", - йдеться в заяві уряду Швейцарії.

Також наголошується, що всі туристи повинні будуть заповнити при в'їзді спеціальну форму.

У Швейцарії для відвідування ресторанів, кінотеатрів, виставок та інших місць культурного відпочинку потрібно мати сертифікат про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест, або свідоцтво про те, що людина перехворіла, і у нього є антитіла.

З 20 вересня туристи, які вакциновані препаратом, схваленим Європейським агентством лікарських засобів (EMA), зможуть отримати Швейцарський сертифікат про вакцинацію, який дасть їм право відвідувати заклади культурного відпочинку.

У Швейцарії за час пандемії COVID-19 виявили понад 823 000 заражень, близько 11 000 інфікованих померли, понад 736 000 осіб одужали.