ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Швейцарія посилила санкції проти Білорусі

Новость на русском →
Женева, Середа 11 серпня 2021 20:40
Швейцарія посилила санкції проти Білорусі Фото: Швейцарія посилила санкції проти Білорусі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Швейцарії розширив санкції проти Білорусі. На додаток до чинних обмежень додано заборону на торгівлю товарами подвійного призначення та фінансовими інструментами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряди Швейцарії.

"Посилення санкцій щодо Білорусі відповідає рішенням, прийнятим у червні Євросоюзом", - йдеться в повідомленні.

На додаток до чинних санкцій на постачання зброї і спецзасобів, вводиться заборона на продаж в Білорусь товарів, які може застосовуватися для стеження або перехоплення Інтернету і телефонних розмов.

Крім того, нові обмежувальні заходи включають торговельні обмеження на товари подвійного призначення, сиру нафту і нафтопродукти, продукцію з хлоридом калію і товари для виробництва або обробки тютюнових виробів.

У фінансовій сфері уряд Швейцарії прийняв рішення про обмеження на випуск і торгівлю низкою фінансових інструментів, надання кредитів, а також послуги страхування владі Білорусі.

Також прийнято рішення про накладення фінансових санкцій на Державну компанію "Белаеронавігація", яка відповідає за управління повітряним рухом Білорусі.

Нагадаємо, 9 серпня, в річницю початку протестів в Білорусі, США, ЄС і ряд країн ввели додаткові санкції проти режиму Лукашенка.

Зазначимо, у відповідь на нові санкції влада Білорусі відкликала свою згоду на призначення посла США.

Як писало РБК-Україна, під американськими санкціями опинилися зокрема, підприємство "Білоруськалій" і Національний олімпійський комітет Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Швейцария Санкції
NEWS
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну