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Швейцарія закликала виключити представників Росії та Білорусі з МОК

Фото: Швейцарія закликала виключити представників Росії та Білорусі з МОК (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр спорту Швейцарії Віола Амхерд направила лист президенту Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасу Баху, в якому закликала організацію усунути офіційних осіб з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tages-Anzeiger.

МОК рекомендував міжнародним федераціям (МФ) заборонити спортсменам і офіційним особам з обох країн брати участь у змаганнях після вторгнення Росії в Україну.

Однак позиції російських членів МОК Шаміля Тарпищева і дворазової золотої медалістки Олімпійських ігор у стрибках з жердиною Олени Ісінбаєвої, обраних в 1994 і 2016 роках відповідно, залишилися незачепленими.

Почесні члени Віталій Смирнов і чотириразовий олімпійський чемпіон з плавання вільним стилем Олександр Попов, обидва з Росії, також продовжують займати свої посади.

Російським і білоруським чиновникам також дозволено продовжувати працювати в комісіях МОК. Ця позиція була підтримана більшістю МФ.

Однак Амхерд звернулася з листом до Баху, чинячи тиск на МОК, щоб виключити чиновників з обох країн з міжнародного спорту.

"Швейцарія очікує відповідного сигналу від спортивного світу", - сказала Амхерд.

Амхерд наполягає на тому, що МОК повинен зробити "подальший крок", і що Бах повинен зайняти більш жорстку позицію.

Її лист робить значний подальший тиск на МОК з метою змусити його діяти, після того, як минулого місяця понад 30 міністрів спорту виступили із заявою, що закликає виключити російських і білоруських чиновників з міжнародних спортивних органів.

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