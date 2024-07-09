ua en ru
Вт, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России

Вторник 09 июля 2024 14:33
UA EN RU
Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швейцария присоединилась к 14-му пакету европейских санкций против России в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

24 июня ЕС принял новые меры против России в рамках четырнадцатого пакета санкций. В свою очередь, Швейцария вводит санкции в рамках своей юрисдикции в отношении еще 69 физических и 86 юридических лиц.

Новые санкции направлены против предпринимателей, пропагандистов, представителей вооруженных сил и судебной системы, лиц, ответственных за депортацию украинских детей, и сотрудников ФСБ.

В число вновь попавших под санкции организаций входят, в частности, компании, работающие в российском оборонном секторе, а также компании финансового и торгового секторов, которые активно участвуют в обходе санкций.

В общей сложности в санкционные списки попали более 2200 физических и юридических лиц.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения Россия подверглась уже 14 пакетам санкций со стороны Европейского Союза за начатую ею войну в Украине.

В конце июня был принят очередной пакет санкций, который задел российских пропагандистов, актеров, певцов, мать главы Чечни Рамзана Кадырова, а также сотрудников российских спецслужб ФСБ.

Детальнее о том, кто оказался в санкционном списке ЕС - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Швейцария Санкции против России Война в Украине Война России против Украины
NEWS
"Укрэнерго" уменьшило объем отключений света до вечера
"Укрэнерго" уменьшило объем отключений света до вечера
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине