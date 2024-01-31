Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария сегодня, 31 января, приняла решение о присоединении к 12-му пакету санкций Европейского союза против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Швейцарии.

"Федеральный совет на своем заседании 31 января принял дополнительные санкции против России. Это ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины. Тем самым Федеральный совет присоединяется к Европейскому союзу, который принял 12-й пакет санкций в декабре 2023 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что новые меры вступят в силу 1 февраля. Ранее 21 декабря Швейцария добавила 147 физических и юридических лиц в свои санкционные списки.

Запрет на российские алмазы и дополнительный контроль за торговлей товарами

Среди новых мер - поэтапный запрет на покупку и импорт российских алмазов. Таким образом, Швейцария присоединяется к мерам, согласованным на саммите G7 6 декабря 2023 года, чтобы лишить Россию этого важного потока доходов.

Власти, ответственные за реализацию этих мер в Швейцарии, будут работать с соответствующими секторами, чтобы обеспечить координацию новых ограничений на международном уровне и их эффективную реализацию.

Что еще попало под запрет

Вводятся запреты на импорт некоторых товаров, приносящих значительный доход российскому государству. Например, запрещена покупка и импорт из России чугуна и сжиженного нефтяного газа. Также расширяются списки запрещенных товаров, которые могут укрепить военно-технический потенциал России или товаров, которые могут укрепить российский промышленный сектор.

Эти новые меры запрещают экспорт и продажу в Россию химикатов, литиевых батарей, некоторых двигателей для беспилотных летательных аппаратов, а также станков и деталей машин. Кроме того, в список компаний, на которые распространяются ограничения на товары гражданского и военного назначения (товары двойного назначения), добавлено больше организаций.

Мероприятия в финансовом секторе и секторе услуг

В финансовом секторе гражданам России и физическим лицам, проживающим в России, будет запрещено контролировать компании в Швейцарии, которые предоставляют услуги криптоактивов. Существуют также дополнительные меры по поддержке соблюдения ограничения цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты и противодействия попыткам обойти ограничения.

Участники рынка теперь обязаны обмениваться детализированной информацией о ценах друг с другом и с компетентными органами по запросу. Будут введены новые требования к отчетности и разрешениям для мониторинга продажи танкеров, которые могут быть использованы для обхода ограничения цен на нефть.

В сфере услуг сейчас действует запрет на предоставление российским компаниям программного обеспечения для управления предприятиями и программного обеспечения для промышленного проектирования и производства. Федеральный совет сделал исключения для предоставления услуг российским дочерним компаниям швейцарских компаний.

От чего в Швейцарии решили отказаться

Двенадцатый пакет санкций ЕС также включает требование об уведомлении о переводе средств из ЕС от компаний, базирующихся в ЕС, контролируемых россиянами, или физических или юридических лиц, созданных в России. Федеральный совет пока решил не вводить это требование.

Вместо этого он поручил Федеральному департаменту экономики, образования и исследований совместно с Федеральным департаментом финансов изучить вопрос о том, следует ли вводить требование об уведомлении в Швейцарии и как его можно структурировать. В частности, они рассмотрят, как требование об уведомлении о переводах в третьи страны может принести максимально возможную выгоду для эффективного осуществления санкций в Швейцарии.

13-й пакет санкций против РФ

Европейский союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше поддержать Киев в долгосрочной перспективе.

Согласно данным Politico, российская алюминиевая продукция входит в товары, в отношении которых может быть введено эмбарго в рамках нового пакета ограничений. В частности, Чехия хочет включить ограничения на передвижение по Шенгенской зоне для российских дипломатов.