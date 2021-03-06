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Швейцарія планує забезпечити все населення безкоштовними COVID-тестами

Новость на русском → Берн, Субота 06 березня 2021 17:30
Швейцарія планує забезпечити все населення безкоштовними COVID-тестами Фото: COVID-тест (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Уряд Швейцарії планує забезпечити всіх громадян безкоштовними тестами на коронавірус. Таке рішення можуть прийняти для того, щоб якнайшвидше послабити карантин.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, відповідно до пропозицій, кожній людині в Швейцарії буде надаватися п’ять комплектів для самотестування на місяць, як тільки з’являться надійні тести. Водночас усі тести в аптеках та тестових центрах будуть безкоштовними.

Компанії та школи повинні проводити повторні тести для поліпшення профілактики та раннього виявлення спалахів. Працівники компаній, яких часто тестують, можуть бути звільнені від карантинних вимог.

Щоб забезпечити проведення додаткових тестів, уряд запропонував оплатити добровільні тестування. За його підрахунками, розширена схема тестів коштуватиме цього року понад 1 млрд швейцарських франків (1,08 млрд доларів).

Зазначається, що остаточне рішення щодо пропозиції має бути опубліковане 12 березня, а план повинен набути чинності з 15 березня.

Нагадаємо, раніше уряд Швейцарії вирішив почати пом'якшення жорсткого карантину в країні з 1 березня.

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