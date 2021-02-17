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Швейцарія почне пом'якшувати локдаун у березні

Новость на русском → Берн, Середа 17 лютого 2021 17:50
Швейцарія почне пом'якшувати локдаун у березні Фото: люди в масках в Швейцарії (swissinfo.ch)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Швейцарії вирішив почати пом'якшення жорсткого карантину в країні. Процес стартує 1 березня.

Про це повідомляє Swissinfo.ch.

З березня буде відновлено роботу магазинів з товарами не першої необхідності, музеїв і спортивних споруд. Також будуть знову працювати бібліотеки, зоопарки та ботанічні сади.

Крім цього, буде знято жорсткі обмеження на збори на відкритому повітрі. Замість обмеження до п'яти осіб буде вимога збиратися групами не більше ніж 15 осіб.

Ці пом'якшені обмеження повинні бути затверджені до кінця тижня після узгодження між урядом і регіональною владою.

Зазначимо, що локдаун в Швейцарії діяв шість тижнів. Його вводили з метою знизити поширення коронавірусу і його нових штамів в країні.

Раніше сьогодні, Кабінет міністрів України прийняв постанову Міністерства охорони здоров'я про продовження карантину. Карантинні обмеження продовжено до 30 квітня. У той же час, повернули адаптивний карантин.

Також уряд Австрії повідомив, що відкриття сектору гостинності буде відкладено щонайменше до Великодня. Таким чином, послаблення карантину не варто чекати раніше початку квітня.

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