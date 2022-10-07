Швейцария передаст Украине многомиллионную гуманитарную помощь

Швейцария передаст очередную партию гуманитарной помощи Украине стоимостью 5,35 млн евро. В ее состав будут входить автомобили, установки для очистки воды и прочее.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу федерального совета Швейцарии.
Первые два грузовика с гуманитарной помощью Украины покинут Швейцарию уже сегодня.
В состав гуманитарной помощи входят:
"Оборудование будет передано органам гражданской защиты Министерства внутренних дел Украины после проведения обучения на месте специалистами Швейцарского бюро гуманитарной помощи. После этого украинские власти организуют дальнейшую транспортировку материалов, в частности в Харьков, для поддержки реконструкции и восстановления сильно поврежденного города на востоке Украины", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Совет Европейского Союза недавно принял решение предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 млрд евро в срочном порядке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.