RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швейцария передаст Украине многомиллионную гуманитарную помощь

Фото: Швейцария передаст Украине многомиллионную гуманитарную помощь (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Швейцария передаст очередную партию гуманитарной помощи Украине стоимостью 5,35 млн евро. В ее состав будут входить автомобили, установки для очистки воды и прочее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу федерального совета Швейцарии.

Первые два грузовика с гуманитарной помощью Украины покинут Швейцарию уже сегодня.

В состав гуманитарной помощи входят:

  • 20 строительных автомобилей;
  • три пожарных автомобиля;
  • один небольшой автомобиль для перевозки людей и материалов;
  • две мобильные установки для сбора и очистки загрязненной воды;
  • два контейнера для оперативного командования, включая оборудование для подъема и перемещения грузов, осветительное оборудование и электрогенераторы.

"Оборудование будет передано органам гражданской защиты Министерства внутренних дел Украины после проведения обучения на месте специалистами Швейцарского бюро гуманитарной помощи. После этого украинские власти организуют дальнейшую транспортировку материалов, в частности в Харьков, для поддержки реконструкции и восстановления сильно поврежденного города на востоке Украины", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Совет Европейского Союза недавно принял решение предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 млрд евро в срочном порядке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвейцарияРоссийская Федерация