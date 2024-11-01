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Швейцария передала Украине 30 машин для расчистки завалов и 30 пожарных насосов

Фото: Украина получила от Швейцарии технику для расчистки завалов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталья Юрченко

Украина получила от Швейцарии технику для спасателей. Речь идет о 30 машинах для расчистки завалов и 30 пожарных насосах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Швейцарии в Украине Феликса Бауманна в ходе официальной передачи оборудования.

Швейцария предоставила Украине новую партию оборудования стоимостью 5,6 млн швейцарских франков.

"Для меня честь продолжить наше сотрудничество с ГСЧС. Мы передаем 30 водяных насосов для тушения пожаров и 30 машин, которые будут использоваться для расчистки завалов, остающихся после обстрелов гражданской и жилой инфраструктуры. Они позволят службам быстрого реагирования помогать людям, которые часто оказываются под завалами", - сказал посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн во время официальной передачи оборудования.

 

Виталий Носач, РБК-Украина

Он напомнил, что в марте Швейцария подписала меморандум о партнерстве с ГСЧС. Возраст включает в себя передачу авто и запасных частей, тренинги и обучение для спасателей. Еще один проект - это строительство логистического хаба для подразделения технической службы Главного управления ГСЧС в Киевской области.

Как отмечается, для минимизации влияния на окружающую среду машины транспортировали по железной дороге.

Швейцария поставляла подобное оборудование в октябре 2022 года. С начала войны Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству в сотрудничестве с Федеральным департаментом обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии перевезли в Украину почти 1200 тонн гуманитарной помощи.

Швейцарским партнерам также показали транспорт ГСЧС, уничтоженный российскими обстрелами.

 

Виталий Носач, РБК-Украина

Помощь Швейцарии

Швейцария придерживается политики нейтралитета, поэтому не поставляет Украине оружие. Также Швейцария запрещает третьим странам передавать воюющим сторонам свое вооружение.

Однако в Швейцарии пытаются снять запрет на реэкспорт оружия для Украины. Ранее президент Виола Амгерд выступила с соответствующим предложением.

Швейцария оказывает Украине нелетальную гуманитарную и финансовую помощь.

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ШвейцарияГСЧС