Швейцария окончательно отказалась от реэкспорта боеприпасов в Украину

В Совете голосовали за предложение внести изменения в закон о нейтралитете и разрешить поставки оружия и боеприпасов в зоны конфликта.

При этом верхняя палата парламента приняла предложение только по одному пункту. Федеральный совет должен иметь возможность в порядке исключения разрешать реэкспорт оружия, произведенного в Швейцарии, при наличии резолюции Совета Безопасности ООН.

Однако второй пункт предложения был отклонен верхней палатой. Он предусматривал, что для исключительного разрешения достаточно того, что Генассамблея ООН осудит войну большинством в две трети голосов.

Отметим, что Россия - это постоянный член Совбеза ООН с правом вето. Поэтому Совбез ООН до сих пор не принял ни одной резолюции с осуждением войны РФ против Украины.

Напомним, ранее Совет кантонов Швейцарии отклонил ходатайство разрешить реэкспорт оружия, которое предусматривало бы предоставление Украине вооружения швейцарского производства.

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