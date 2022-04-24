Швейцарія наклала вето на запит Німеччини про реекспорт боєприпасів в Україну

Ця новина з'явилася в той час, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц стикається зі зростаючою критикою за те, що його уряд не зміг поставити важке озброєння Україні, щоб допомогти їй відбити напад Росії, в той час як інші західні союзники нарощують поставки

Marder, вироблений німецькою компанією Rheinmetall, використовує боєприпаси, вироблені в Швейцарії. Швейцарія обмежує реекспорт такої військової техніки в зони конфліктів.

Газета цитує представника Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO), який повідомив, що отримав два запити від Німеччини про передачу Україні боєприпасів, отриманих зі Швейцарії.

"На обидва запити Німеччини була дана негативна відповідь з посиланням на швейцарський нейтралітет і критерії обов'язкової відмови відповідно до законодавства про військові матеріали", - сказав представник.

Швейцарія відійшла від минулої практики і прийняла санкції Європейського Союзу, покликані покарати Росію за вторгнення в Україну, але заявила, що її нейтралітет не дозволяє постачати зброю в зони конфлікту.

Минулого місяця він відхилив прохання Польщі про постачання зброї для допомоги Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, до Федеральної ради безпеки Німеччини надійшла перша з початку військового вторгнення РФ заявка на продаж озброєння Україні. Підприємство Rheinmetall хоче продати 100 БМП Marder.