Швейцария хочет присоединиться к европейской схеме противовоздушной обороны

Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд должна подписать декларацию о намерении присоединиться к программе во время встречи со своими коллегами из Австрии и Германии в пятницу, 7 июля.

"Швейцария желает принять участие в европейской инициативе "Небесный щит", и декларация о намерениях должна быть подписана в Берне", - сообщили в Министерстве обороны страны.

Намерение о присоединении к Sky Shield вызвал обеспокоенность со стороны швейцарского лобби нейтралитета.

"Это не соответствует строго нейтральной Швейцарии", - сказал Вернер Гартенманн из лоббистской группы Pro Schweiz.

По его словам, он обеспокоен тем, что этот шаг сделает Швейцарию зависимой в военном отношении от иностранных государств и НАТО и превратит страну в мишень.

European Sky Shield

European Sky Shield - это общая схема противовоздушной обороны, созданная Германией в 2022 году для укрепления европейской противовоздушной обороны, вопрос, который стал более острым после вторжения России в Украину.

К настоящему времени около 17 европейских стран, включая Германию, Великобританию, Финляндию и Швецию, подписали проект "Небесный щит".

Его цель - сократить расходы стран за счет координации закупок систем противовоздушной и противоракетной обороны, таких как ракетная система Patriot. Он также призван обеспечить сотрудничество в области обучения, технического обслуживания и логистики.

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