Швейцарія і Британія уклали угоду про права громадян після Brexit

Громадяни Швейцарії, які живуть у Британії, і британці, що влаштувалися в Швейцарії, збережуть після угоди свої нинішні права, що стосуються свободи пересування

Швейцария и Великобритания заключили соглашение о правах граждан после выхода Соединенного Королевская с Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После Brexit граждане Швейцарии, живущие в Британии, и британцы, обосновавшиеся в альпийской республике, сохранят после сделки свои нынешние права, которые касаются свободы передвижения. Это зафиксировано в подписанном двумя странами в понедельник в Берне соглашении.

Напомним, 11 февраля Великобритания и Швейцария урегулировали вопросы, связанные с предстоящим выходом Соединенного Королевства из Европейского союза. В частности, договор обеспечивает сохранение двумя странами после Brexit режима прав и обязанностей, который действует в настоящее время между Швейцарской Конфедерацией и ЕС.

Добавим, что президент Европейского совета Дональд Туск поддержал возможность переноса соглашения по Brexit. Туск отметил, что вчера он провел с премьер-министром Терезой Мэй переговоры. По его словам,

The Guardian сообщало, что Brexit может быть отложено до 2021 года в соответствии с планами, которые изучают самые высокопоставленные чиновники ЕС. Источники сообщали, что президент Европейского совета Дональд Туск и генеральный секретарь Еврокомиссии Мартин Зельмайр являются инициаторами переноса.