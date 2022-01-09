RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Швейцарії заборонили військовим користуватися мессенджерами

Автор: Артур Родивилов

У Швейцарії заборонили військовослужбовцям користуватися мессенджерами Telegram, WhatsApp і Signal. Влада дозволила користуватися тільки місцевою програмою Threema.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Swissinfo.

Однією з причин такого рішення була "необхідність забезпечити інформаційну безпеку".

Компанія Threema базується у Швейцарії і не підпорядковується законодавствам будь-яких інших країн.

Месенджер працює відповідно до норм Європейського союзу щодо забезпечення збереження даних. Щорічна плата, що стягується з користувачів компанією Threema, буде оплачуватися з поточного армійського бюджету.

Згідно з останніми опитуваннями, найпопулярнішим у Швейцарії додатком для обміну миттєвими повідомленнями серед осіб у віці від 16 до 64 років залишається WhatsApp.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швейцарія