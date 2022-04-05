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У Швейцарії не бачать загрози фінансовому ринку через санкції проти Росії

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Швейцарія, Вівторок 05 квітня 2022 11:46
У Швейцарії не бачать загрози фінансовому ринку через санкції проти Росії Фото: у Швейцарії не бачать загрози через санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Хоча ділові зв'язки швейцарських фінансових компаній з Росією "значні", регулятор фінансового ринку FINMA в даний час не передбачає широкомасштабної загрози швейцарському фінансовому ринку. Стабільність не буде порушена через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Що стосується війни в Україні, ми можемо резюмувати, сказавши, що цей конфлікт представляє численні ризики для швейцарського фінансового сектора і підвищені ризики для окремих установ", - сказав виконавчий директор FINMA Урбан Ангерн

За його словами, в цілому ризики для Швейцарії керовані. "Ми продовжуємо стежити за ситуацією, щоб побачити, чи має війна подальший непрямий вплив на фінансові ринки", - сказав він.

Нагадаємо, швейцарський уряд заморозив російські активи на суму близько 5,75 млрд швейцарських франків (6,17 млрд доларів). На ці активи поширюються санкції, і сума, ймовірно, зросте. За оцінками швейцарської банківської асоціації, в її банках знаходиться до 213 млрд доларів російського капіталу.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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