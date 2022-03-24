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Швейцарія заморозила російські активи на 6 млрд доларів

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Україна, Четвер 24 березня 2022 14:20
Швейцарія заморозила російські активи на 6 млрд доларів Фото: російські гроші заморожені в Швейцарії на 6 млрд доларів (ssu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Швейцарський уряд заморозив російські активи на суму близько 5,75 млрд швейцарських франків (6,17 млрд доларів). На ці активи поширюються санкції, і сума, ймовірно, зросте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сьогодні я вперше можу дати вам інформацію про суму заморожених коштів. На сьогоднішній день SECO була повідомлена про кошти та активи на загальну суму близько 5,75 млрд швейцарських франків", - сказав Ервін Холлінгер, високопоставлений чиновник Державного агентства Секретаріату з економічних питань (SECO), що реалізує нагляд за санкціями.

Активи включають в себе ряд об'єктів нерухомості в кантонах, які служили туристичними курортами, сказав він на прес-конференції в Берні.

SECO досі відмовлялася оцінювати розмір активів, заморожених або потенційно підлягають санкціям. Однак нейтральна країна почала приймати санкції Європейського Союзу проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Як зазначив Холлінгер цифра в більш ніж 5 мільярдів франків відноситься поточному моменту. "Після надходження нових повідомлень і потенційних доповнень до санкційних списків ЄС, що також передбачає Швейцарія, цілком ймовірно, що це число ще більше зросте", - сказав він.

Тиск на Швейцарію - популярний напрямок для московської еліти і місце зберігання Російського багатства - посилився, щоб швидше виявити і заморозити активи сотень росіян, які потрапили під санкції.

За оцінками швейцарської банківської асоціації, в її банках знаходиться до 213 млрд доларів російського капіталу.

Холлінгер застеріг від співвіднесення загального Російського багатства в країні з сумою, на яку поширюються санкції. "Не кожна фізична або юридична особа, яка перебуває під санкціями, має активи в Швейцарії. І, з іншого боку, не кожен росіянин, який володіє активами в Швейцарії, одночасно знаходиться в санкційних списках", - сказав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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