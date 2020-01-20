У Швейцарії стартує Давоський форум: хто візьме участь

У швейцарському Давосі 21 січн відкривається 50-а сесія Всесвітнього економічного форуму. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт форуму.

Головною темою Давоського форуму в цьому році стане формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін. Форум відкриється вступним зверненням засновника ВЕФ Клауса Шваба.

У рамках традиційної щорічної зустрічі в Давосі буде дано старт двом глобальним ініціативам. Одна з ініціатив - глобальна освітня програма, яка дозволить навчити 1 млрд людей по всьому світу. Друга - висадка по всьому світу 1 млрд дерев.

На форум приїдуть майже 3000 лідерів з 117 країн, включаючи керівників 53 країн і урядів. Будуть глави країн і урядів Австрії, Італії, Іспанії, Нідерландів, Греції, Польщі, Швейцарії, Афганістану, Пакистану, Іраку, Сінгапуру, Еквадору, Колумбії, Йорданії та ін.

Очікується, що на форум приїдуть:

Дональд Трамп - президент США;

Ангела Меркель - канцлер Німеччини;

Урсула фон дер Ляйєн - голова Єврокомісії;

Хан Чжен - віце-прем'єр Китаю;

Вінні Бьянима - генеральний секретар Організації

Крістін Лагард - президент Європейського Центрального Банку;

Грета Тунберг - екологічний активіст,

Реувен Рівлін - президент Ізраїлю;

Володимир Путін - президент Російської Федерації,

Біньямін Нетаньяху - прем'єр-міністр Ізраїлю,

Емманюель Макрон - президент Франції,

Принц Уельський Чарльз,

Франк-Вальтер Штайнмаєр - президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Також очікується підтвердження участі та виступу віце-президента США Майка Пенса, відзначили організатори.

Раніше ЗМІ писали, що на форумі буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, адміністрація американського президента Дональда Трампа обговорює можливість його зустрічі з іракським лідером Бархамом Салехом на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.