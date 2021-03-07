У Швейцарії на референдумі схвалили заборону приховувати обличчя в громадських місцях

За заборону приховувати обличчя в громадських місцях проголосували 52,7% або 1 077 560 громадян, проти - 47,3% або 967 840 осіб. 17 кантонів з 21 підтримали таке рішення.

Громадяни голосували за пропозицією запровадити загальнонаціональну заборону нікабу, паранджі, "палестинської хустки" та інших форм одягу, що дозволяють приховувати обличчя в громадських місцях.

Ця заборона буде стосуватися і футбольних фанатів, а також лівих і правих радикалів, які люблять під час демонстрацій приховувати свої обличчя.