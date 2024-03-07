В Швеции сделали заявление после вступления в НАТО

Швеция теперь является членом НАТО и благодарит союзников за то, что поздравили страну как 32-го участника Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона .

"Швеция теперь является членом НАТО. Спасибо всем союзникам за то, что приветствовали нас как 32-го члена", - говорится в заявлении.

Премьер уточнил, что страна теперь будет стремиться к единству, солидарности и распределению бремени и полностью придерживаться ценностей Вашингтонского договора.

По словам главы правительства Швеции, речь идет о свободе, демократии, свободе личности и верховенстве закона.

Вступление Швеции в НАТО

В 2022 году после полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Против этого решения выступили Турция и Венгрия. Позже после ряда договоренностей Анкара все же дала свое согласие.

Долгое время Венгрия оставалась последней страной, не ратифицировавшей заявку, что являлось последним препятствием для Стокгольма.

26 февраля парламент Венгрии все же ратифицировал заявку Швеции на вступление в Альянс, а уже 5 марта новоизбранный президент Тамаш Шуек подписал документ.

Позже Госдеп США сообщил, что Швеция официально присоединилась к Североатлантическому альянсу сегодня, 7 марта. Она стала 32-м членом НАТО.