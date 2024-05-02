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В Швеции начались масштабные военные учения НАТО

Иллюстративное фото: в Швеции начались военные учения НАТО (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Военные учения НАТО начались на севере Швеции. В их рамках будет отрабатываться поддержка американских подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

На севере Швеции в течение нескольких дней будут двигаться военные колонны протяженностью в несколько километров. Они будут состоять примерно из 200 военных машин и 1600 солдат.

Задачей учений будет отработка поддержки американских подразделений. В частности, шведы должны обеспечить транспорт и безопасность по пути через Атлантический океан к северной части Скандинавии.

Стоит отметить, что подобные учения уже проводились в Германии в 2015 году. Тогда США намеревались продемонстрировать, что их военные снова в Европе после продолжительного перерыва. Обучение было ответом на российское вторжение в Украину в 2014 году.

Военные учения НАТО в Европе

В первой половине 2024 года НАТО голосовали о проведении учений под названием Steadfast Defender-24.

Также в Финляндии, Швеции и Норвегии с 4 по 15 марта проводились учения стран НАТО под названием Nordic Response 24.

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