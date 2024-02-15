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В Швеции дефицит рабочих рук: каких работников ищут больше всего

Швеция, Стокгольм, Четверг 15 февраля 2024 08:35
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В Швеции дефицит рабочих рук: каких работников ищут больше всего Фото: Работа по уходу в Европе (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Швеции большой дефицит работников в некоторых отраслях по всей стране. В 2023 году в стране было зарегистрировано более 100 000 вакансий.

Какая ситуация на рынке труда и специалистов каких профессий больше не хватает, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Какая ситуация на рынке труда в Швеции: востребованные специалисты

В некоторых регионах Швеции критическая потребность в работниках,чтобы заполнить рабочие места. В то же время, несмотря на ухудшение экономической ситуации, многие работодатели стремятся нанять компетентных работников, заявил министр рынка труда и интеграции Йохан Пехрсон.

По его словам, чтобы стать частью рынка труда, важно иметь образование и профессиональную подготовку.

Во втором квартале 2023 года в Швеции было зарегистрировано 106 565 вакансий. Такая статистика свидетельствует, что страна столкнулась с нехваткой рабочей силы и нуждается в большем количестве работников.

В Швеции не хватает как высокообразованных, так и квалифицированных работников. Среди высокообразованных Швеции нужны:

  • акушерки;
  • инженеры-строители;
  • системные аналитики и ИТ-архитекторы;
  • разработчики программного обеспечения и систем;
  • полицейские;
  • ассистенты медсестер;
  • медсестры-специалисты;
  • учителя начальной школы;
  • учителя и воспитатели для детей с особыми потребностями.

В Швеции дефицит рабочих рук: каких работников ищут больше всегоФото: В Швеции не хватает медсестер (gettyimages.com)

В категории квалифицированных рабочих Швеция нуждается в:

  • операторах мобильных сельскохозяйственных и лесохозяйственных заводов;
  • водителях автобусов и трамваев;
  • сантехниках и трубопроводниках;
  • операторах производственных станков;
  • строителях;
  • механиках и ремонтниках автомобилей;
  • сварщиках.

Какую работу могут получить украинцы и сколько можно заработать

Согласно последним статистическим данным, работу в Швеции имеют 56% украинских беженцев трудоспособного возраста.

В то же время, на сайтах вакансий можно увидеть, что украинцам предлагают такую работу:

  • учителя украинского языка и переводчики;
  • сиделки;
  • уборщики;
  • работа в сельском хозяйстве;
  • работа на складах.

В стране нет установленной минимальной заработной платы, поэтому каждая отрасль имеет оплату, которая согласуется с профсоюзами.

В частности, минимальная зарплата в среднем составляет 2500 евро (до отчислений), а почасовая оплата – примерно 18 евро.

В Швеции дефицит рабочих рук: каких работников ищут больше всегоФото: Работа в сельском хозяйстве (gettyimages.com)

На работах, куда могут устроиться беженцы, согласно данным сайта europa.jobs, оплата следующая:

  • уборка – 2300 евро (13 евро/час);
  • садоводство/сбор урожая – 2200 евро (11 евро/час);
  • повар – 2400 евро (17 евро/час);
  • уход – 2370 евро (15 евро/час).

В то же время в 2023 году более 70% трудовых мигрантов в Швеции зарабатывали более 2400 евро в месяц.

Напомним, мы писали, что власти Швеции расширят льготы для украинцев и увеличат выплаты в 4 раза.

Напомним, мы писали, что в Швеции сделали исключение из правил для украинцев. Беженцам открыли доступ к изучению языка на высоком уровне.

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