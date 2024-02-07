Швеция завершила расследование подрыва газопроводов "Северный поток"

Диверсия на двух подводных газопроводах "Северный поток" в 2022 году остается загадкой. Швеция завершила расследование, не придя к каким-либо четким выводам о личностях преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Швеции.

Вывод расследования таков: шведской юрисдикции нет и поэтому расследование следует закрыть.

Предварительное расследование было прекращено, поскольку ничто не указывает на то, что в нападении участвовали Швеция или ее граждане, говорится в заявлении.

Расследование инцидента также ведется в Германии.

"Мы тесно сотрудничали с предварительным расследованием, которое проводят власти Германии. В рамках этого сотрудничества мы передали материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств в немецком расследовании", - сказал в своем заявлении прокурор Матс Юнгквист, руководивший шведским расследованием.

Отсутствие юрисдикции

Как отмечается в сообщении прокуратуры Швеции, 26 сентября 2022 года было совершено несколько атак в международных водах, направленных на "Северный поток". Предварительное расследование Швеции установило диверсию.

Основная цель расследования состояла в том, чтобы выяснить, были ли причастны шведские граждане и использовалась ли территория Швеции.

"Предварительное расследование сейчас достигло такой стадии, что власти имеют четкое представление об инциденте и не выявлено ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, произошедшему в международных водах" - говорится в заявлении."

"Северные потоки"

"Северный поток-1" и "Северный поток-2", каждый из которых состоит из двух труб, были построены российским государственным "Газпромом" для перекачки 110 миллиардов кубометров природного газа в год в Германию. При этом Северный поток-2 так и не был введен в эксплуатацию из-за российского вторжения, а "Северный поток-1" был остановлен "Газпромом" летом 2022 года.

Три из четырех веток газопроводов были взорваны 26 сентября 2022 года.

Данные расследований свидетельствуют о высокой активности российских военных кораблей у "Северных потоков" непосредственно перед взрывом.

Также СМИ сообщали, что за подрывом может стоять частная группа украинских диверсантов на яхте, однако эта версия всерьез не рассматривается.