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Швеция запустила исследовательскую ракету: она случайно упала в Норвегии

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Среда 26 апреля 2023 03:15
Швеция запустила исследовательскую ракету: она случайно упала в Норвегии Фото: шведская исследовательская ракета упала в Норвегии (nkau.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Шведская исследовательская ракета космической корпорации SSC рухнула в горах Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Запуск ракеты производился утром 24 апреля. Отмечается, что ракета поднялась на высоту 250 км, где должны были проводиться эксперименты в условиях невесомости. Затем она отстранилась от траектории и упала в горах Норвегии.

"Она приземлилась в горах на высоте 1000 метров и в 10 километрах от ближайшего населенного пункта", - заявил глава отдела коммуникаций SSC Филипп Олссон.

Напомним, что японская компания ispace сумела совершить посадку своего модуля Hakuto-R на Луну. Но восстановить с ним связь не удалось.

Также мы писали, что компания миллиардера Илона Маска SpaceX недавно совершила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship.

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