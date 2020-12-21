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Швеція заборонила в'їзд з Британії та Данії через новий штап коронавірусу

Швеція, Понеділок 21 грудня 2020 19:19
Швеція заборонила в'їзд з Британії та Данії через новий штап коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Швеції закриває кордон для мандрівників з Великобританії і Данії через новий штам коронавірусу. Заборона на в'їзд буде діяти один місяць.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Швеції Мікаель Дамберг, передає Reuters.

Таке рішення було прийнято, щоб стриматися швидке поширення нового штаму COVID-19.

"Щоб звести до мінімуму ризик поширення тут, уряд сьогодні ухвалив рішення про заборону в'їзду", - сказав Дамберг.

Заборона вступає в силу з півночі понеділка. Також Швеція припиняє всі польоти з Великобританії на 48 годин. При цьому заборона на в'їзд не діє для громадян Швеції.

З 12 грудня всі прибулі громадяни з Великобританії повинні будуть пройти в Швеції тест на коронавірус. Всі шведи, які будуть повертатися в країну з Британії зобов'язані пройти самоізоляцію протягом одного тижня.

Це перший випадок з початку пандемії, коли Швеція закриває свої кордони для будь-якої з європейських країн.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу був виявлений у Великобританії. Він має більш швидке поширення, ніж початковий вірус. Зараз новий штам виявили ще в чотирьох країнах. При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий вид COVID-19 не несе більшу небезпеку.

Раніше РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді повідомляло, що Україна також може обмежити польоти у Великобританію через новий коронавірус.

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