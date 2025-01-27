Швеция арестовала судно, повредившее кабель в Балтийском море

Служба безопасности Швеции в рамках расследования арестовала судно, которое подозревается в крупной диверсии. В Балтийском море поврежден очередной подводный кабель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Швеции .

Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден 26 января, вероятно, в результате внешнего воздействия. Это побудило НАТО направить в этот район патрульные корабли, а шведские власти начали расследование диверсии.

"Сейчас мы проводим ряд конкретных следственных мероприятий, но я не могу вдаваться в подробности, поскольку предварительное расследование еще не завершено", - заявил старший прокурор Матс Люнгквист.

НАТО координирует военные корабли и самолеты в рамках своей недавно развернутой миссии под названием "Балтийский страж". Эти усилия последовали за серией инцидентов, в которых были повреждены силовые кабели, телекоммуникационные линии и газопроводы после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что ее правительство координирует действия с НАТО и другими странами региона Балтийского моря для выяснения обстоятельств последнего инцидента.

"Мы определили, что, скорее всего, есть внешние повреждения, и они значительны", - заявил Силиня журналистам после внеочередного заседания правительства.

Ранее ВМС Латвии заявили, что направили патрульный катер для проверки судна, и что еще два судна также подлежат проверке.

По данным службы отслеживания судов MarineTraffic, через Балтийское море в любой момент времени проходят до нескольких тысяч коммерческих судов, и несколько из них прошли мимо оборванного кабеля в воскресенье.

По данным MarineTraffic, одно из таких судов, сухогруз Vezhen под флагом Мальты, было сопровождено в шведские воды шведским судном береговой охраны в воскресенье вечером. Позднее оно встало на якорь у шведской военно-морской базы в Карлскруне на юге Швеции.

Сотрудничество с НАТО

Представитель ВМС Швеции Джимми Адамссон ранее сообщил агентству Reuters, что пока рано говорить о причинах повреждения кабеля и о том, было ли это преднамеренным действием или технической неисправностью.

"Корабли и самолеты НАТО работают вместе с национальными ресурсами стран Балтийского моря для расследования и, при необходимости, принятия мер", - говорится в заявлении альянса.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна тесно сотрудничает с НАТО и Латвией.

На прошлой неделе НАТО заявило, что разместит фрегаты, патрульные самолеты и морские беспилотники в Балтийском море для защиты критически важной инфраструктуры и оставляет за собой право принимать меры в отношении судов, подозреваемых в создании угрозы безопасности.

В прошлом месяце финская полиция арестовала танкер, перевозивший российскую нефть, и заявила, что подозревает, что судно повредило финско-эстонскую линию электропередачи Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля, протащив якорь по морскому дну.

Премьер-министр Финляндии сказал, что последнее повреждение кабеля подчеркивает необходимость усиления защиты критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском море.

По данным Военно-морских сил Латвии, оборванный 26 января кабель соединял латвийский город Вентспилс со шведским островом Готланд и был поврежден в исключительной экономической зоне Швеции.

Оператор кабеля, Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC), что поставщики услуг связи смогли переключиться на альтернативные маршруты передачи данных, добавив, что он пытается заключить контракт на поставку судна для начала ремонта.

"Точный характер повреждения можно будет определить только после начала работ по ремонту кабеля", - заявили в LVRTC.

Представитель оператора сообщил, что кабель был проложен на глубине более 50 метров.

В отличие от подводных газопроводов и силовых кабелей, на восстановление которых после повреждения могут уйти месяцы, оптоволоконные кабели, поврежденные в Балтийском море, обычно восстанавливаются в течение нескольких недель.